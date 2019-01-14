TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Donan Kızılırmak'ta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Sivas'ta donan Kızılırmak Nehri'nde buzun kırılmasıyla mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:30 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:30

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