TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
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Türkiye

Hayat kurtaran kahraman Jandarma personeli TRT Haber'de

Geçen yıl Dicle nehrinde mahsur kalan 12 kişiyi büyük bir risk alarak boğulmaktan kurtaran helikopter personeli yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

15 Ocak 2019 Salı 20:06 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 20:06

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