TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Doğu Ekspresi yolculuğundan eşsiz görüntüler

Son yıllarda büyük ilgi çeken ve biletleri aylar öncesinden tükenen Doğu Ekspresi, havadan görüntülendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 01:34 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 01:34

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