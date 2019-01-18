TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Selden iş makinesiyle kurtarıldılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil içinde mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 10:35 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 10:35

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