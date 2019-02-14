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Bilim Teknoloji

Türkiye'de yükselen sektör: E-Spor

Dünyada 140 milyar dolarlık bir piyasaya sahip E-Spor, Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Türkiye'nin "elektronik sporcularını" TRT Haber araştırdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:16 - Son Güncelleme 14 Şubat 2019 Perşembe 12:16

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