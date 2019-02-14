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Bilim Teknoloji

TEI tarafından üretilen İHA motoruna iki ülke talip

Eskişehir'de üretilen İHA motoru PD170, 40 bin fitte bile sorunsuz çalışıyor, benzerlerinden daha az yakıt tüketiyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:52 - Son Güncelleme 11 Şubat 2019 Pazartesi 17:52

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