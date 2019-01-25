TRT Haber

25
Ocak 2019
Cuma
Bilim Teknoloji

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: Datayı Türkiye'de tutup işlememiz lazım

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Data'nın Türkiye'de tutulması ve işlenmesi lazım bu konu önemli, biz de buna çok değer veriyoruz." dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 20:58 - Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 20:58

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