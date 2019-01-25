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Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: Datayı Türkiye'de tutup işlememiz lazım
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Data'nın Türkiye'de tutulması ve işlenmesi lazım bu konu önemli, biz de buna çok değer veriyoruz." dedi.
25 Ocak 2019 Cuma 20:58 -
Son Güncelleme 25 Ocak 2019 Cuma 20:58
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