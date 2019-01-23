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23.01.2019 - 21:03
Rusya Devlet Başkanı Putin: Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışıyoruz
23.01.2019 - 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör örgütlerini temizleyeceğiz
23.01.2019 - 20:16
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Akıllı televizyonlar siber saldırıların hedefinde
Teknoloji hayatı kolaylaştırırken bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnternet bağlı akıllı televizyonlar, bilgisayar korsanlarının hedefi olabiliyor.
23 Ocak 2019 Çarşamba 20:23 -
Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:53
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