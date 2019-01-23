TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Bilim Teknoloji

Akıllı televizyonlar siber saldırıların hedefinde

Teknoloji hayatı kolaylaştırırken bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnternet bağlı akıllı televizyonlar, bilgisayar korsanlarının hedefi olabiliyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:23 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:53

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