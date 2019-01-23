TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Bilim Teknoloji

Sivil uçuş simülatöründe dışa bağımlılık azalacak

Havacılık sektörü her gün çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları artık milli teknolojilerle üretilen HAVELSAN simülatörünü kullanıyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:32 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:32

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