TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Bilim Teknoloji

"Kılıç" 2021 yılında uzaya fırlatılacak

Türkiye, uydu teknolojilerine yönelik çalışmalara, üniversite ve sanayi iş birliğiyle yenilerini ekliyor.

22 Ocak 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 11:43

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER