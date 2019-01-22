TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Bilim Teknoloji

Milli helikopter göklerde süzüleceği güne hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in Ankara Kahramankazan'daki üretim bandının kapılarını ilk kez TRT Haber için açtı.

22 Ocak 2019 Salı 18:37 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 18:37

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