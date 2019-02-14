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Bilim Teknoloji

NASA’da eğitim alan Türk öğrenciler uzay istasyonu tasarladı

En büyük hayalleri uzaya gidebilmek olan 10 başarılı Türk öğrenci, NASA Uzay Merkezi’nde eğitim aldılar. Şimdi ise yapay yer çekimli bir uzay istasyonu prototipi tasarladılar.

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:25 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 13:25

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