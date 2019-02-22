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Türkiye

Türkiye'de geçen yıl 15 bin 352 deprem gerçekleşti

Büyük bölümü fay kuşağında yer alan Türkiye ve yakın çevresinde 2018’de 15 bin 352 deprem meydana geldi. 5’ten büyük 3 deprem, 4’ten büyük 123 deprem gerçekleşti.

22 Şubat 2019 Cuma 17:53 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 17:53

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