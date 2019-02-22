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Türkiye'nin yeni vurucu gücü: Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:51 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 11:52

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