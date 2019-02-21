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Türkiye

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü oto sanayideki araca çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, oto tamirciye girerek, tamir için kaldırılan aracı devirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:22 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 13:22

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