TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Dünya

Türkiye Maarif Vakfı, Afgan çocukların umudu oldu

Son iki 2 yıldır Maarif Vakfı bünyesinde hizmet veren Afganistan'ın Akça kasabasındaki Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

13 Ocak 2019 Pazar 15:29 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 15:30

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