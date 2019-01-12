TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında patlama meydana geldi. Gaz sızıntısının sebep olduğu tahmin edilen olayda, yaralıların olduğu açıklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:54 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:54

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