TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Çin'den Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın karanlık yüzüne iniş görüntüleri

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uzay aracı Chang’e-4’ün Ay'ın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.

11 Ocak 2019 Cuma 16:34 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 16:34

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