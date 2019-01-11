TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Almanya'da mahkemelere e-postayla bomba ihbarı

Almanya'da 5 mahkemeye elektronik posta yoluyla yapılan bomba ihbarı üzerine çalışanlar tahliye edildi.

11 Ocak 2019 Cuma 14:58 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 14:58

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER