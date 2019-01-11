TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Dünya

El Bab'daki mahalli meclis Türkiye'nin desteğiyle başarılı bir yönetim sergiliyor

Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlenen El Bab'da oluşturulan mahalli meclis Türkiye'nin de desteğiyle başarılı bir yönetim sergiliyor.

11 Ocak 2019 Cuma 14:24 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 14:24

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