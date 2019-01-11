TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Dünya

"PKK/YPG terör örgütü gençleri uyuşturucu ve para ile kandırıyor"

TRT Haber, Cerablus Hapishanesi'nde PKK/YPG'li teröristlerin itiraflarını kayıt altına aldı. Örgütün iç yüzünü görerek kaçan teröristler çarpıcı itiraflarda bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 09:56 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 10:03

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