TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Dünya

Rusya'da sarhoş sürücü otoparkı birbirine kattı

Rusya'da aracını bir türlü park etmeyi başaramayan sarhoş sürücü, hırsını bir araçtan ve çevredeki insanlardan çıkardı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:43 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 17:43

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