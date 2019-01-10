TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Dünya

Yoğun trafikte kaçan lastiğini kovaladı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam, yoğun trafikte elinden kaçırdığı lastiğinin peşinden koşmaya başladı. Görüntüler diğer sürücüler tarafından anbean kayda alındı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:22 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 17:22

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