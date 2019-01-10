TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Dünya

Avusturya'da kara saplanan keçiyi demiryolu işçileri kurtardı

Avusturya'da kara gömülen bir dağ keçisini fark eden demiryolu işçileri, ray temizleme işlerini durdurarak dağ keçisini kurtardı.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:59 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 14:59

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