TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Dünya

Trump'ın duvarı doğayı ve vahşi yaşamı da tehdit ediyor

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, ABD ile Meksika arasına bir sınır duvarı inşa edilmesi, bölge çevresi ve vahşi yaşam için ciddi riskler yaratıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 13:33

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