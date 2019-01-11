TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Dünya

ABD'de yolda tek başına yürüyen bebeği otobüs şoförü kurtardı

ABD'nin Milwaukee şehrinde, yolda tek başına yürüyen bebeği gören kadın şoför, otobüsü durdurarak bebeği korumaya aldı.

11 Ocak 2019 Cuma 15:02 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 15:03

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