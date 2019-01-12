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Suriyeli mülteciler YPG terörü nedeniyle eve dönmek istemiyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın baskısından kaçan yüzlerce Suriyeli aile, teröristlerin bölgedeki varlığını sürdürmesi nedeniyle geri dönmek istemiyor.
12 Ocak 2019 Cumartesi 15:56 -
Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:26
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