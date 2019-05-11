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Bilim Teknoloji

Türkiye Drone Şampiyonası 1. Etabı başladı

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Mersin’in Anamur ilçesinde başladı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 17:30 - Son Güncelleme 11 Mayıs 2019 Cumartesi 17:30

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