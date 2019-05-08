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Türkiye'nin yeni silahı 'Alka' hedefleri böyle imha etti
ROKETSAN, terör saldırılarında kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemini geliştirdi.
Alka, ilk kez paylaşılan test görüntülerinde el yapımı patlayıcı, güvenlik ihlali yapan drone, mühimmat taşıyan drone, casus drone, sürü drone saldırısı gibi tehditleri başarıyla bertaraf etti.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:36 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:36