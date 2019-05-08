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Bilim Teknoloji

Kişisel verilerin ihlaline 5 milyon lira ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kişisel verilerin ihlali nedeniyle bu zamana kadar kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesildiğini söyledi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:34 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:15

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