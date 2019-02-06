TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

Türkiye, Anadolu'dan kaçırılan tarihi eserlerin peşinde

Etkin mücadele ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 331 tarihi eser Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin halen yurt dışında bulunan geri getirilmeleri için çalışmaları sürüyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:04 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:04

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