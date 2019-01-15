TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
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Yaşam

Türk kimyagerden kar ve buzlanmaya karşı yeni formül

Türk bilim insanı, kar ve buzla mücadelede çok etkili yeni bir yöntem geliştirdi.

15 Ocak 2019 Salı 16:03 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 16:03

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