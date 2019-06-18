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Gündem

TSK'nın ikinci İdlib devriyesine sevgi seli

Suriye’nin İdlib kentinde 'Gerginliği Azaltma Kontrol' gücü olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci devriye görevini gerçekleştirdi. İdlibliler askerleri Türk bayrakları ile karşıladı.

17 Mart 2019 Pazar 20:10 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 20:10

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