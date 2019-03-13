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Emekli pilot Boeing 737 MAX'ı TRT Haber'e değerlendirdi

40'tan fazla ülke Boeing 737 MAX modeline hava sahasını kapattı. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:43 - Son Güncelleme 13 Mart 2019 Çarşamba 19:43

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