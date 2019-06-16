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Yeni Zelanda'daki terörist geçmişte Türkiye'de bulunmuş

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısının faili teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantıları araştırılıyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:05 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 00:05

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