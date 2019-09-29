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Türkiye

TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL'un kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu.

29 Eylül 2019 Pazar 22:35 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 22:36

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