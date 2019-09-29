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Türkiye

Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı.

29 Eylül 2019 Pazar 21:18 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 21:18

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