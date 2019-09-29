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TCG Kınalıada göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilerek göreve başladı.

29 Eylül 2019 Pazar 20:20 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 20:25

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