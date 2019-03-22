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Türkiye
TRT Avaz 10 yaşında
Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada coşkuyla karşılanan Nevruz Günü'nde yayın hayatına başlayan TRT Avaz, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.
22 Mart 2019 Cuma 15:13 -
Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 15:13
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