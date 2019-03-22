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Türkiye

Adnan Oktar suç örgütü FETÖ taktiğini kullanıyor

Adnan Oktar suç örgütü soruşturması kapsamında ek fezleke hazırlanıyor. Örgütün dijital materyallerinin incelenmesi sonucu ulaşılan deliller, ek fezlekede yer alacak.

22 Mart 2019 Cuma 15:03 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 15:03

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