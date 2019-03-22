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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Kuvvet Komutanlığı mezunlarına tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanlığı mezunlarını tebrik etti.

22 Mart 2019 Cuma 13:37 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 13:37

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