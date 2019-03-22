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Türkiye

Türkiye’de ilk kez uygulanan petrol keşif yöntemi: Hidrolik çatlatma

Türkiye’de daha önce doğal gaz arama çalışmalarında kullanılan hidrolik çatlatma yöntemi artık petrol keşfetmede yeni yöntem olacak. Peki, bu yöntem nasıl yapılıyor?

22 Mart 2019 Cuma 11:56 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 11:56

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