TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Dünya

TRT Arapça yenilenen yüzü ile tüm dünyaya ulaşacak

Yenilenen yüzü ile tüm dünyanın karşısına çıkmaya hazırlanan TRT Arapça, haber kanalı olarak 7 Ocak Pazartesi günü yeni yayın dönemine başlayacak.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:38 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:58

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER