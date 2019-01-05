TRT Haber

5
Ocak 2019
Cumartesi
Dünya

ABD polisi, bıçaklı adama kurşun yağdırdı

ABD’nin Minneapolis şehrinde bir polis, kontrole gittikleri evin sahibi bıçakla üzerine yürüyünce tetiğe bastı. Polis, ‘dur’ ihtarını dikkate almayan adamı 8 el ateş ederek öldürdü.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:07 - Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:07

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