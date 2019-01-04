TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Dünya

İtalya'daki kar yağışı kedileri bile şaşırttı

İtalya, 2019'un ilk haftasına kar fırtınalarıyla merhaba dedi. Kar boyunun 2 metreyi geçtiği dağ köylerinde oluşan manzara, sokaktaki kedileri bile şaşırttı.

04 Ocak 2019 Cuma 17:20 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 17:20

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