TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

ABD'den göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

ABD'nin sınır güvenlik güçleri, Meksika sınırında Orta Amerika ülkelerinden yaklaşık 150 göçmene göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:59 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:59

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