TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

Göçmenler koltuk içerisinde Avrupa'ya geçmeye çalıştı

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlı koltukların içinden 2 kaçak göçmen çıktı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:18 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:18

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