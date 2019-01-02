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BURSA'DA DEAŞ OPERASYONU
Dünya
Göçmenler koltuk içerisinde Avrupa'ya geçmeye çalıştı
İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlı koltukların içinden 2 kaçak göçmen çıktı.
02 Ocak 2019 Çarşamba 16:18 -
Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:18
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