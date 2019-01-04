TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Dünya

Kuzey Denizi'nde kimyasal madde alarmı

Kuzey Denizi’nde bir yük gemisinden 3'ü tehlikeli kimyasal maddeler taşıyan yaklaşık 270 konteyner denize düştü. Hollanda Sahil Güvenliği, maddeleri temizlemek için harekete geçti.

04 Ocak 2019 Cuma 11:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 11:47

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