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"Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"
TRT World'e konuşan terör örgütü PKK'nın eski sözcüsü Silo, "Terör örgütü PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var" dedi.
05 Ocak 2019 Cumartesi 09:44 -
Son Güncelleme 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:44
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