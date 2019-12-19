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19.12.2019 - 16:33
Türkiye'den İsrailli eski büyükelçinin iddialarına yalanlama
19.12.2019 - 15:50
İslam karşıtı tutumlarla mücadele için ortak yapı oluşturulacak
ÖZEL HABER
19.12.2019 - 13:00
Ulaştırma Bakanından TRT Haber'e özel Google açıklaması
19.12.2019 - 11:22
Türk ve Rus heyetler Moskova'da bir araya gelecek
19.12.2019 - 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destek vermiyorlar ama teröristlere silah veriyorlar
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Kültür Sanat
TRT Akademi dizi sektörünün geleceğini masaya yatırdı
Türk dizi sektörü, TRT Akademi ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle masaya yatırıldı. Düzenlenen panelde, sektör temsilcileri gençlerle tecrübelerini ve öngörülerini paylaştı.
19 Aralık 2019 Perşembe 20:08 -
Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 20:09
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