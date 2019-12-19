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Kültür Sanat

TRT Akademi dizi sektörünün geleceğini masaya yatırdı

Türk dizi sektörü, TRT Akademi ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle masaya yatırıldı. Düzenlenen panelde, sektör temsilcileri gençlerle tecrübelerini ve öngörülerini paylaştı.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:08 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 20:09

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